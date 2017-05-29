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06:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мэр Хабаровска открыл хрустальным ключом новые объекты «Водоканала»

Расширение и реконструкция городского водопровода продолжается.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Символическое открытие новых объектов МУП «Водоканал» прошло сегодня в Хабаровске. Мэр города Александр Соколов поблагодарил строителей, работающих на объектах, и работников предприятия, сообщает корр. ИА AmurMedia.

После реконструкции в строй была введена насосная станции 2-го подъема. Также был построен административно-бытовой корпус с химико-бактериологической лабораторией.

Торжественное мероприятие состоялось по улице Пионерской, 8.

— Вот этот ключ, сделанный как будто из хрустальной чистой воды, так сказать, должен символизировать ту чистую хрустальную воду, которая будет здесь производиться, — сказал на открытии объектов градоначальник.

В ходе своего выступления мэр Хабаровска кратко поделился планами на будущее по реконструкции городских коммунальных сетей.

— Работы по реконструкции на объектах «Водоканал». В ближайшие дни будем сдавать часть объектов, самостоятельных и уже работающих, второй очереди очистных сооружений и канализации. Тоже сложный объект, строиться будет долго. Годами будем вкладывать туда деньги, чтобы все вопросы с ними решить, — сказал Александр Соколов.

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