Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и области

«Днем будет облачно, пройдет дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 22−24 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 7−12 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь, местами гроза. В столице столбики термометров покажут плюс 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Днем при переменной облачности местами вновь ожидается небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 17−19 градусов, по области — до 15−20. Ветер северный, 5−10 м/с.