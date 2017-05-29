Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и области
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Облачная и сырая, но теплая погода с грозой ожидается 29 мая в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Облачная и сырая, но теплая погода с грозой ожидается 29 мая в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Днем будет облачно, пройдет дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 22−24 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается
Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь, местами гроза. В столице столбики термометров покажут плюс 12−14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западный,
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 29 мая в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа объявлен «желтый» уровень опасности