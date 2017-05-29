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06:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Архитектор Арэг Демирханов рассказал о планах после выздоровления

Арэг Саркисович хочет принять участие в обустройстве набережных Енисея.

Заслуженный архитектор России, житель Красноярска Арэг Демирханов рассказал о жизни после инсульта. Сейчас он идет на поправку и планирует продолжить свою работу.

В феврале этого года Арэг Саркисовичу стало плохо во время прогулки по набережной Качи. Он упал в сугроб и пролежал несколько часов. В итоге из-за обморожения архитектору ампутировали шесть пальцев на руках.

Как признается Арэг Демирханов, главная его поддержка — дочь и внук, а также неравнодушные жители города, которые помогли материально. На прогулку сейчас выходит только с внуком, поскольку чувствует слабость. Надежда продолжить занятие всей жизни не дает пасть духом.

Арэг Демирханов проектировал застройку площади им. 350-летия Красноярска, здания городской администрации и гостиницы «Красноярск», Енисейского речного пароходства, комплекса площади Мира на Стрелке с концертными залами и филиалом Центрального музея Ленина. Он выступил автором проектов реконструкции и художественного оформления здания Театра музыкальной комедии, фасада и интерьеров Театра кукол в Красноярске, мемориала Победы, а также памятника Антону Чехову.

«Держусь, не плачу, не впадаю ни в какие истерики, надеюсь. Для меня форма существования, форма жизни — любимая работа, но сейчас физическое состояние, увы, не соответствует, хотя я, конечно, могу быть и консультантом, и участником проектирования», — рассказал Арэг Демирханов.

Сейчас Арэг Саркисович хочет принять участие в обустройстве набережной Енисея. Архитектор даже разработал собственный план реконструкции — с игровыми площадками для малышей, зонами отдыха для родителей, молодежи и пожилых людей.

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