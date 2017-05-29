Ломающие стереотипы данные озвучили приморские статистики

За 2016 год родилось 23 553 ребенка, что на 4% меньше, чем в 2015 году, из них 260 двоен и 11 троен (в 2015 — 284 двойни, 10 троен).

Специалисты отмечают, что в последние годы продолжается тенденция к «взрослению» матерей — число женщин, рожающих до 25 лет с 32.4% в 2012 году снизилось до 22.4% в 2016 году. В этом возрасте обычно рождаются первенцы. Стали чаще рожать в возрасте от 25 до 35 лет — с 55.5% в 2012 году до 61.7% в 2016 году, а у женщин старше 35 лет с 11.9% до 15.8%.

При этом, снижается количество детей, рожденных вне зарегистрированного брака — у матерей-одиночек родилось 2593 ребенка, что составило 11% общего числа рождений. Добровольно признаны отцами 13% внебрачных детей (их рождения регистрируются на основании совместного заявления родителей в органах ЗАГС). Из общего числа рожденных детей 259 рождены несовершеннолетними (до 18 лет) матерями, из них 68% внебрачные дети.

Марта Нота.