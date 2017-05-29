Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Американцы назвали 4 страны главными врагами США
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
06:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Ломающие стереотипы данные озвучили приморские статистики

В Приморском крае мальчиков в возрасте до 17 лет почти на десять тысяч больше, чем девочек этого же возраста. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Приморскстате. По данным за 2016 год, большинство детей живет в городской местности (270.6 тыс. детей), а в сельской лишь 93.5 тысячи.

Источник: ДЕЙТА

За 2016 год родилось 23 553 ребенка, что на 4% меньше, чем в 2015 году, из них 260 двоен и 11 троен (в 2015 — 284 двойни, 10 троен).

Специалисты отмечают, что в последние годы продолжается тенденция к «взрослению» матерей — число женщин, рожающих до 25 лет с 32.4% в 2012 году снизилось до 22.4% в 2016 году. В этом возрасте обычно рождаются первенцы. Стали чаще рожать в возрасте от 25 до 35 лет — с 55.5% в 2012 году до 61.7% в 2016 году, а у женщин старше 35 лет с 11.9% до 15.8%.

При этом, снижается количество детей, рожденных вне зарегистрированного брака — у матерей-одиночек родилось 2593 ребенка, что составило 11% общего числа рождений. Добровольно признаны отцами 13% внебрачных детей (их рождения регистрируются на основании совместного заявления родителей в органах ЗАГС). Из общего числа рожденных детей 259 рождены несовершеннолетними (до 18 лет) матерями, из них 68% внебрачные дети.

Марта Нота.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Небесные фонарики» запретили в Хабаровском крае
Пхеньян произвел запуск ракеты Scud
Турчинов призвал построить «крепость» на границе с Россией
При распределении дополнительных доходов выиграли силовики
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Спорт
Почему «Зенит» избавился от Луческу В воскресенье клуб из Петербурга отправил 71-летнего румынского тренера в отставку. Подводим итоги его работы, в которых минусы явно перевешивают плюсы
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь