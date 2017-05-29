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07:58 (мск), источник: Newtimes.kz

Полицейские просят казахстанцев не верить частным кредиторам

В Экибастузе частный кредитор обманул семейную пару, которая планировала получить заем на 2 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Источник: Newtimes.kz

В УВД города Экибастуза обратилась 22-летняя жительница города. Женщина рассказала, что они супругом решили оформить кредит по заниженному проценту. Зайдя в приложение в интернете, супруги наткнулись на объявление «Частные займы» с предложением «Дам взаймы деньги по 12% годовых. Сумма займа от 200 тыс до 3 млн тенге, срок 1 до 5 лет» и был дан контактный номер телефона, по которому потерпевшие узнали об условиях кредита.

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Для начала нужно было отправить заявку на сумму кредита и срок займа. Потерпевшие отправили сообщение, где написали, что их интересует сумма в размере 2 млн тенге, сроком на 3 года.

«Чтобы получить деньги, мошенник составил и отправил таблицу, с суммой ежемесячного платежа. Так как, предлагаемые условия устроили супругов, они продолжили с ним переписку. Для оформления заявки ему необходимо было удостоверение личности. Затем он потребовал на «Киви кошелек» отправить деньги. Как только он убедился, что на «Киви кошелек» поступила названная сумма денежных средств, он отправил сообщение следующего содержания: «В наше время никому доверять нельзя», ― говорится в сообщении.

Полицейские предупреждают, что в последнее время на различных сайтах выставляются объявления мошенников, которые под видом менеджеров оформления кредитов, продавцов дешевых автозапчастей, и иных товаров требуют сначала отправить денежные средства посредством перевода на указанный счет, после чего обещают отправить договор по кредиту или заявленный товар покупателю. Но как только деньги поступают на указанный счет, «менеджер» или «продавец» не выходят на связь. В итоге потерпевший остается без денег и без товара.

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