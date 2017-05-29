Пермские пляжи готовят к купальному сезону

Центр гигиены и эпидемиологии совместно с Роспотребнадзором приступили к мониторингу мест массового отдыха в краевой столице. Взяты пробы почвы и воды на четырех наиболее любимых пермяками пляжах. Традиционно, это пляжи Мотовилихинского пруда, место отдыха на правом берегу реки Камы у коммунального моста, у КамГЭС и в Новых Лядах. Результаты проб огласят перед межведомственной приемкой пляжей.

Напомним, пробы воды и почвы берутся регулярно в течение всего купального сезона. Если по каким-либо показателям обнаруживаются отклонения от нормы, пляж на время закрывают для купания. В 2016 году особых отклонений не было, показатели эпидемиологической безопасности — микробиологические, вирусологические, паразитологические — соответствовали требованиям.