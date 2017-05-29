Пермские пляжи готовят к купальному сезону
Санитары взяли пробы воды и грунта в самых популярных местах отдыха.
Санитары взяли пробы воды и грунта в самых популярных местах отдыха.
Центр гигиены и эпидемиологии совместно с Роспотребнадзором приступили к мониторингу мест массового отдыха в краевой столице. Взяты пробы почвы и воды на четырех наиболее любимых пермяками пляжах. Традиционно, это пляжи Мотовилихинского пруда, место отдыха на правом берегу реки Камы у коммунального моста, у КамГЭС и в Новых Лядах. Результаты проб огласят перед межведомственной приемкой пляжей.
Напомним, пробы воды и почвы берутся регулярно в течение всего купального сезона. Если по