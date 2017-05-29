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08:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области 1926 девятиклассников сдали ОГЭ по английскому

70 учеников выбрали немецкий язык, 47- французский.

Источник: РИА "Новости"

ОГЭ по иностранным языкам для девятиклассников прошёл в Челябинской области, сообщают в региональном центре оценки качества и информатизации образования.

26 и 27 мая первый основной государственный экзамен прошёл в штатном режиме. Экзамен по английскому языку сдали 1926 девятиклассников, 70 учеников выбрали немецкий язык, 47- французский.

Для того чтобы успешно сдать экзамен, участнику ОГЭ достаточно набрать три балла из пяти возможных.

«Первый экзамен прошёл без замечаний и нарушений. Участники смогут ознакомиться с результатами не позднее, чем через 10 дней со дня проведения экзамена», — рассказывают в Министерстве образования и науки Челябинской области.

Следующий экзамен состоится 30 мая. Девятиклассникам предстоит написать ОГЭ по русскому языку — одному из обязательных предметов для получения аттестата.

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