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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Цены на бензин в Красноярске снова выросли

Красноярский край лидирует по росту цен на бензин.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске вновь выросли цены на бензин. Подорожание стоимости топлива происходит не впервые за этот месяц — до этого изменения были зафиксированы неделей ранее.

На АЗС «25 часов» стоимость АИ-92 равна 35,9 руб., а АИ-95 водителям обойдется в 38,5 руб. На «Магнат-РД», согласно данным на сайте, литр 92-го стоит 35,8 руб, а 95-ый — 38,5 руб. На АЗС «Газпромнефть» самое ходовое топливо продается за 34,85, АИ-95 — за 38,0 руб.

Отметим, что последние две недели Красноярский край лидирует по росту цен на бензин. Росстат сообщает, что с 15 по 21 мая в среднем бензин в регионе подорожал на 1,3%. В середине месяца АИ-92 и АИ-95 обходились в среднем за 34,96 и 38,34 руб. соответственно.

Эксперты объясняют повышение цен на топливо сезонным спросом. У населения начался дачный сезон, поэтому сети АЗС подняли стоимость топлива. Ближе к осени эксперты прогнозируют снижение цен на 2−3%.

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