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07:59 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске прошёл фестиваль двойняшек

Двойное счастье. На острове Татышев в Красноярске прошёл фестиваль двойняшек и близнецов. Такие встречи проходят по всей стране. С каждым годом число счастливых родителей двойни в краевом центре возрастает.

Источник: Вести - Красноярск

Эти родители не понаслышке знают, что такой двойной крик, двойная тяжесть на руках и двойное счастье. Уже третий год в краевом центре проходит встреча родителей двойняшек и тройняшек. Здесь мамы и папы не просто знакомятся друг с другом, но и делятся важной информацией. Все собравшиеся в один голос уверяют: рождение двойни — абсолютное счастье.

Елена Тюменцева, мама близнецов: «Я себя считаю самой счастливой мамой на свете, как и большинство собравшихся здесь. Было и сложностей много до 4-х лет, но больше счастья, наверное. Мне кажется, любая мама двойни будет рассказывать без остановки, как родила, как воспитала, кормила, выгуливала с коляской, весь процесс — вытащить, собрать их, одеть, самой собраться».

Роман и Зоя Гущины, родители близняшек: «Когда узнал, что будет двойня, подпрыгивал на месте, был на седьмом месте от счастья. Сложностей особых в воспитании нет, это не сложнее, чем одного ребёнка воспитать. Если ты любишь, это несложно. Папа нам очень помогает, и по ночам встаёт, и в бедах и в радостях папа везде с нами».

Многие семьи уже дружат и общаются не только в рамках встречи. В конце мероприятия традиционно — фото на память. На встречу пришли 14 семей с двойняшками. Самым маленьким из них всего шесть месяцев. Организаторы надеются, что в следующем году мероприятие расширится и превратится в настоящий фестиваль.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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