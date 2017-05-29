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08:01 (мск), источник: Nur.kz

Пропавшая девушка с голубыми волосами нашлась в Костанае

Девушка вернулась домой.

Источник: Nur.kz

Пропавшая 15-летняя Анастасия Макушева из Костаная вернулась домой. Об этом корреспонденту Nur.kz сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

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Как сообщили в полиции, поиски были недолгими.

«27 мая в полицию обратилась 36-летняя жительница Костаная и сообщила, что ее дочь вечером 26 мая ушла из дома и не вернулась. 15-летняя девочка была найдена полицейскими в тот же день в городе Костанае», — рассказали в ДВД.

Напомним, информация о поисках девушки распространялась по WhatsApp, девушка пропала около восьми вечера 26 мая возле развлекательного комплекса «София», откуда она направлялась в школу. Родители сразу обратились с заявлением о пропаже. Особой приметой подростка стали голубые волосы.

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