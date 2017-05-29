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08:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гонорары казахстанских адвокатов станут ниже

В настоящее время из-за дефицита адвокатов в стране казахстанцы вынуждены платить за их услуги завышенную цену.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Министерство юстиции РК прорабатывает ряд мер, которые приведут к уменьшению суммы гонораров казахстанских адвокатов, сообщил глава министерства Марат Бекетаев.

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По его информации, в настоящее время адвокатура в Казахстане представлена Республиканской коллегией адвокатов и 16 территориальными коллегиями. Общая численность адвокатского корпуса насчитывает порядка четырех тысяч человек.

«Тем не менее, сегодня для Казахстана актуален вопрос нехватки адвокатов. Их текущая численность, по нашим оценкам, недостаточна для полноценного доступа граждан к юридической помощи», — сказал Бекетаев на правительственном часе в мажилисе.

В среднем в Казахстане на одного адвоката приходится порядка 3,9 тысяч граждан. Этот же показатель, к примеру, в Италии 260 человек, а в Германии и Англии 500 и 900 граждан соответственно. Проблема нехватки адвокатов поднимается также Верховным судом. На одного судью приходится меньше двух адвокатов. В Европе этот показатель составляет в среднем от трех до пяти.

«По сути, в Казахстане сложился дефицит адвокатских услуг. Граждане, которые нуждаются в таких услугах, не могут их получить либо получают по завышенной стоимости», — продолжил министр.

В период с 2013 по 2016 год наблюдался незначительный рост числа адвокатов примерно на 300 человек или около 6,5%.

«Анализ действующей процедуры входа в профессию показывает следующее. Для того, чтобы стать адвокатом, необходимо иметь высшее юридическое образование, пройти стажировку в коллегии адвокатов от шести месяцев до года, пройти процедуру аттестации и вступить в члены коллегии адвокатов», — рассказал глава ведомства.

Стажировка является платной, ее стоимость составляет от 140 до 280 тысяч тенге в год. Для вступления в коллегию сумма первоначального взноса в зависимости от региона составляет от 700 до 800 тысяч тенге. Определение размера взноса, согласно закону, отнесено к компетенции областных коллегий адвокатов.

«Таким образом, кандидату для получения статуса адвоката необходимо пройти несколько сложных процедур и оплатить в среднем около одного миллиона тенге», — отметил Бекетаев.

Для упрощения доступа в профессию министерство юстиции совместно с Республиканской коллегией прорабатывает вопрос уменьшения первоначального взноса до 100 МРП (226 тысяч 900 тенге) и стажировки до 5 МРП (11 тысяч 345 тенге) в месяц.

«Эти меры должны привести к росту числа адвокатов, поскольку сумма затрат сократится более чем в два раза. Рост численности адвокатского корпуса усилит конкуренцию внутри него и повлечет за собой уменьшение суммы гонораров за оказание помощи», — добавил министр.

В дополнение к этому конкуренция будет мотивировать адвокатов повышать свой профессиональный уровень. Соответственно, должно повыситься качество юридической помощи и ее доступность населению, заключил он.

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