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09:09 (мск), источник: Моя Планета

Вакансия мечты: путешествовать по миру за зарплату в €2500 в месяц

Организация World Life Experience ищет 12 человек, которые будут в течение года путешествовать по 40 странам, исследуя местные особенности, сотрудничая с локальными социальными организациями и обмениваясь впечатлениями.

Источник: Reuters

Организация ищет по шесть мужчин и женщин, среди них — бывалый человек 30−35 лет, любитель приключений 25−35 лет, путешественник 28−35 лет, заводила 24−32 лет, волонтер 20−35 лет и студент 20−25 лет.

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Все расходы покрываются: проезд, проживание, питание, страховка и базовая медицинская помощь.

Все мероприятия планируются и совершаются в группе. Участники обязаны отчитываться о своих впечатлениях в письменной форме с использованием фото- и видеоматериалов (публиковаться будут на сайте проекта и в соцсетях).

Участники проекта смогут насладиться культурной жизнью разных стран, окунуться в местные развлечения. Но придется и поучаствовать в местных социальных программах — помогать голодным и бездомным.

Зарплата — €2500 в месяц.

Также в течение года предусмотрено четыре двухнедельных перерыва, во время которых можно будет побывать дома.

Заявки принимаются до 30 июня.

Угадай страну по штампу в паспорте

Можете ли вы похвастаться большим опытом в путешествиях? Доставайте свои загранпаспорта и проходите наш тест!

Комментарии
1
Vesta *
Приятная новость. Интересный проект !
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