Вакансия мечты: путешествовать по миру за зарплату в €2500 в месяц

Организация ищет по шесть мужчин и женщин, среди них — бывалый человек 30−35 лет, любитель приключений 25−35 лет, путешественник 28−35 лет, заводила 24−32 лет, волонтер 20−35 лет и студент 20−25 лет.

Не всё включено. Как сэкономить на летнем отдыхе?

Все расходы покрываются: проезд, проживание, питание, страховка и базовая медицинская помощь.

Все мероприятия планируются и совершаются в группе. Участники обязаны отчитываться о своих впечатлениях в письменной форме с использованием фото- и видеоматериалов (публиковаться будут на сайте проекта и в соцсетях).

Участники проекта смогут насладиться культурной жизнью разных стран, окунуться в местные развлечения. Но придется и поучаствовать в местных социальных программах — помогать голодным и бездомным.

Зарплата — €2500 в месяц.

Также в течение года предусмотрено четыре двухнедельных перерыва, во время которых можно будет побывать дома.

Заявки принимаются до 30 июня.

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