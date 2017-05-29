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11:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Основной этап ЕГЭ-2017 начался в Хабаровском крае

Сегодня выпускники сдавали экзамены по информатике и географии.

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

В Хабаровском крае стартовал основной этап единого государственного экзамена. Всего на сдачу ЕГЭ-2017 в регионе зарегистрировались 6010 человек, из них около 610 — выпускники прошлого года. Сегодня они сдавали первые экзамены по выбору, необходимые в дальнейшем при поступлении в вуз. 575 школьников писали тестовые задания по информатике и ИКТ, еще 149 человек выбрали географию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как рассказала начальник отдела министерства образования и науки края Екатерина Кошельникова, для участников ЕГЭ никаких новшеств в этом году нет. «Есть изменения для организаторов — во всех пунктах проведения экзаменов Хабаровского края теперь используется новая технология печати экзаменационных материалов в присутствии школьников. Это исключает возможность подмены материалов, и теперь заранее узнать, какие будут задания — невозможно», — подчеркнула она.

Напомним, все пункты проведения экзаменов оборудованы переносными металлоискателями, системой онлайн-видеонаблюдения. Прямая трансляция проведения испытаний пройдет на портале «СмотриЕГЭ». Записи будут доступны членам Государственной экзаменационной комиссии до 1 марта 2018 года. В случае выявления нарушений результаты могут быть аннулированы.

Узнать количество набранных баллов по информатике и географии выпускники смогут 14 июня. Следующий экзамен состоится 31 мая: школьникам предстоит сдать математику базового уровня.

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