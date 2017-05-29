Подгузники для детей-отказников собирают хабаровские волонтеры

Благотворительную акцию организовали хабаровские волонтеры в преддверии Дня защиты детей. Жителям краевой столицы предлагают купить в аптеках подгузники для детей-отказников, сообщила корреспонденту портала «Губерния» организатор акции Анна Соколова.

По словам организатора, кроме подгузников (в том числе во вскрытых упаковках) нужны средства для ухода за детской кожей, одежда, пустышки и другие вещи для новорожденных. Пункты приема находятся в аптеках сети «Монастырев».

«Мы переправляем все это преимущественно в городскую детскую больницу № 9. Туда обычно и увозят таких отказников. Дети там находятся до распределения в дома малютки. Бывает, все это затягивается до полугода: пока обследование пройдет, пока место найдется, пока определятся с правами родителей. Все это время дети находятся в больнице и, как правило, средств для ухода им не хватает», — рассказала Анна Соколова.

Впервые акцию в помощь детям-отказникам волонтеры провели в 2016 году — тогда удалось собрать более шести тысяч подгузников.

«Все это мы отвезли в больницу № 9, в детскую краевую и в перинатальный центр. Теперь мы снова запустили акцию и хотим собрать максимальное количество вещей. После того как соберется достаточно вещей в аптеке, мы приезжаем, пересчитываем и отвозим все это в больницу», — уточнила волонтер.

Подробную информацию о благотворительной акции можно узнать по телефону 8−924−209−65−55 или на странице в Instagram sopelochki27.