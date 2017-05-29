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11:07 (мск), источник: Вести Приморье

Вертолетную площадку установят в Перинатальном центре Приморья

Собственная вертолетная площадка появится в Приморском перинатальном центре. Это позволит более оперативно доставлять сюда самых маленьких пациентов и будущих мам для оказания квалифицированной медицинской помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Перинатальный центр принимает пациентов, которых, в том числе, доставляют со всего Приморья вертолетами санавиации.

«Перинатальный центр оказывает помощь беременным женщинам с высокой степенью риска, невынашиванием беременности. В эту группу входят также женщины с многоплодными беременностями, с задержкой внутриутробного развития плода, с фетоплацентарной недостаточностью и рядом других заболеваний. Мы принимаем женщин со всех уголков нашего края, даже самых отдаленных. В числе наших пациенток и женщины из других регионов нашей страны — Камчатки, Сахалина, Хабаровска. Соответственно, помощь оказывается и новорожденным детям, родившимся в Перинатальном центре от 0 до 3 лет», — рассказала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

В департаменте отметили, что с начала 2016 года в Приморье показатель младенческой смертности снизился на 20%. Этого удалось достичь, прежде всего, за счет открытия в 2014 году современного Перинатального центра. С момента открытия центра здесь родилось более девяти тысяч малышей, из них около 900 — с начала 2017 года. Сейчас в планах Администрации Приморья — строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную квалифицированную помощь женщины из северных районов края.

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