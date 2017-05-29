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09:35 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

30 мая в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Приволжском и Советском районах.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 29 мая). 30 мая в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Армавирская, 12−24; ул. Беломорская, 33а, 35а, 35−43; ул. Инвентарная, 17−29, 18−30; ул. Карагандинская, 1−23; ул. О. Кошевого, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20; ул. Максимова, 55−85, 72−88, 76 (школа № 119); ул. Поперечно-Астраханская, 14−22, 19−35; ул. Центрально-Мариупольская, 18−26, 19−29.

С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в Вахитовском районе по адресам: ул. Островского, 88; ул. Г. Тукая, 9/11.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.2-я Ново-Осиновская, 1, 1а, 18а, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29; ул.3-я Ново-Осиновская, 24а, 24б, 28, 29б, 29 г, 29д, 29и, 30, 31, 31а, 31б, 31 В, 31 г, 31д, 32, 33а, 35а, 38а, 43а.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы поселков Отары (улицы 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Дорожная, Правды, Приволжская) и Первомайский (улицы Красноуральская, Майская, Майский переулок, Оренбургский тракт, Селекционная) Приволжского района.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в поселке Дербышки Советского района по улицам: Вишневый сад, Кооперативная, Окружная, Школьная.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Кировского и Советского районов.

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