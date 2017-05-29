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09:31 (мск), источник: НИА Самара

Самарец продал дачу, чтобы уплатить алименты

Приставы лишили его прав и запретили выезжать за границу.

Социальная акция «Подари ребенку лето!» продолжается.

В отделе судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Г., предметом исполнения которого являются алименты в размере одного прожиточного минимума на ребенка ежемесячно и до его совершеннолетия. В рамках исполнительного производства судебными приставами были вынесены постановления о временном ограничении специального оправа на право управления транспортными средствами (закон № 340-ФЗ) и об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В суде должник признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ. Гражданину предстояло облагораживать город не менее 4 часов в день.

После того, как должник Г. отбыл административное наказание, он явился в отдел судебных приставов, предоставив справку об отработанных часах, также мужчина уточнил сумму долга. Она составила 61 тысячу рублей. Гражданин пояснил, что принятые к нему меры оказались существенными. Помимо того, что ему пришлось заниматься благоустройством города, он был вынужден отказаться от передвижения на своем автомобиле. Мужчина заявил, что решил продать дачу и в течение месяца погасит всю сумму долга, а в дальнейшем не будет допускать образования задолженностей.

Гражданин Г. выполнил свое обязательство, он вновь пришел в отдел судебных приставов, но уже с квитанцией об оплате всей суммы задолженности по алиментам.

Судебными приставами были сняты все ограничения с мужчины.

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Самарец продал дачу, чтобы уплатить алименты
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