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10:07 (мск), источник: N + 1

NASA создаст программу для проектирования дронов

Новая программа позволит моделировать летные испытания аппаратов.

Источник: NASA

Специалисты NASA намерены в ближайшие полгода завершить разработку нового программного обеспечения, которое позволит несколько упростить и автоматизировать проектирование беспилотных мультикоптеров и электрических многовинтовых пилотируемых аппаратов.

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Как пишет Aviation Week, проект получил название Deliver. Во многом он базируется на уже существующем программном обеспечении NDARC (NASA Design and Analysis of Rotorcraft, проектирование и анализ винтокрылых аппаратов NASA), предназначенном для проектирования винтокрылой техники.

Существующие системы автоматизированного проектирования позволяют создавать цифровую модель перспективного летательного аппарата, а затем рассчитывать ее аэродинамические качества, моделировать поведение в воздушном потоке, прогнозировать работу отдельных узлов и определять возможный уровень шума, который такой аппарат будет производить.

При этом пока не существует специализированной системы автоматизированного проектирования, оптимизированной именно для разработки мультикоптеров.

Мультикоптеры, пилотируемые или беспилотные, производят множество воздушных потоков, которые могут смешиваться друг с другом, создавая зоны повышенной турбулентности. Если не учитывать возможные последствия от смешения потоков, от взаимного влияния несущих винтов на эффективность друг друга, создать надежно летающий аппарат не удастся: он либо будет нестабилен в полете, либо будет потреблять энергии больше чем нужно.

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Новое программное обеспечение NASA позволит создавать цифровую модель мультикоптеров, а затем проводить для нее несколько основных расчетов. В частности, система Deliver позволит моделировать летные испытания новой многовинтовой техники, что позволит отказаться от части натурных летных испытаний. Благодаря новой программе конструкторы смогут прогнозировать уровень шума, который будет производить мультикоптер в полете. Наконец, Deliver позволит и масштабировать цифровые модели, облегчая создание многовинтовой техники разных размеров.

В середине мая текущего года Управление исследовательских проектов в области аэронавтики NASA запустило краудсорсинговые кампании, направленные на существенное ускорение гидродинамических вычислений для перспективных летательных аппаратов. Кампании открыты на площадках Topcoder и HeroX. Их планируется завершить 29 июня 2017 года. Победитель или несколько победителей получат приз в размере 55 тысяч долларов.

Целью краудсорсинговых кампаний является доработка программного обеспечения FUN3D или используемых им алгоритмов таким образом, чтобы гидродинамические вычисления производились на суперкомпьютере NASA Pleiades быстрее от десяти до десяти тысяч раз. Идеальным результатом будет считаться, если между введением данных и получением расчетов будет проходить не больше суток.

Василий Сычёв

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