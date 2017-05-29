NASA создаст программу для проектирования дронов

Источник: NASA

Специалисты NASA намерены в ближайшие полгода завершить разработку нового программного обеспечения, которое позволит несколько упростить и автоматизировать проектирование беспилотных мультикоптеров и электрических многовинтовых пилотируемых аппаратов.

Как пишет Aviation Week, проект получил название Deliver. Во многом он базируется на уже существующем программном обеспечении NDARC (NASA Design and Analysis of Rotorcraft, проектирование и анализ винтокрылых аппаратов NASA), предназначенном для проектирования винтокрылой техники. Существующие системы автоматизированного проектирования позволяют создавать цифровую модель перспективного летательного аппарата, а затем рассчитывать ее аэродинамические качества, моделировать поведение в воздушном потоке, прогнозировать работу отдельных узлов и определять возможный уровень шума, который такой аппарат будет производить.

При этом пока не существует специализированной системы автоматизированного проектирования, оптимизированной именно для разработки мультикоптеров.

Мультикоптеры, пилотируемые или беспилотные, производят множество воздушных потоков, которые могут смешиваться друг с другом, создавая зоны повышенной турбулентности. Если не учитывать возможные последствия от смешения потоков, от взаимного влияния несущих винтов на эффективность друг друга, создать надежно летающий аппарат не удастся: он либо будет нестабилен в полете, либо будет потреблять энергии больше чем нужно.

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