На площади Куйбышева в Симферополе демонтируют стихийный рынок

В крымской столице на площади Куйбышева демонтируют стихийный рынок и снесут здание торгового центра «Куб», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу администрации города Геннадия Бахарева.

Точной даты начала демонтажных работ глава администрации не назвал, однако подчеркнул, что вопрос решен окончательно.