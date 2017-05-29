На площади Куйбышева в Симферополе демонтируют стихийный рынок
Власти Симферополя в скором времени снесут ТЦ «Куб» и стихийный рынок на площади Куйбышева.
Власти Симферополя в скором времени снесут ТЦ «Куб» и стихийный рынок на площади Куйбышева.
В крымской столице на площади Куйбышева демонтируют стихийный рынок и снесут здание торгового центра «Куб», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу администрации города Геннадия Бахарева.
Точной даты начала демонтажных работ глава администрации не назвал, однако подчеркнул, что вопрос решен окончательно.
«Там есть “якорное” сооружение — “Куб”, по которому идут суды, есть ряды, которые создают небезопасную обстановку с точки зрения антитеррора. Все это будем сносить. Рынок показал, мы, если