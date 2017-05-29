Расписание пригородных поездов на участке Зима — Нижнеудинск изменилось в Приангарье
Новый график действует до 1 июля.
Новый график действует до 1 июля.
Расписание пригородного поезда № 6411 сообщением
«Отправление электропоезда № 6411 со станции Зима назначено в 08.05 (вместо 7.20). На станцию Тулун поезд будет прибывать в 10.29. Время указано местное», — говорится в
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).