Расписание пригородных поездов на участке Зима — Нижнеудинск изменилось в Приангарье

Расписание пригородного поезда № 6411 сообщением Зима-Тулун изменилось на участке Зима-Нижнеудинск в Приангарье. Ограничение будет действовать до 1 июля. На данном участке будут проводиться ремонтные работы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Отправление электропоезда № 6411 со станции Зима назначено в 08.05 (вместо 7.20). На станцию Тулун поезд будет прибывать в 10.29. Время указано местное», — говорится в пресс-службе.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).