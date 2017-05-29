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10:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Чёрный лебедь живёт в Казанском храме Иркутска

В Казанском храме Иркутска теперь живёт чёрный лебедь. И живет на особых условиях. Как там оказалась редкая птица?

Источник: Вести Иркутск

Его утро начинается в компании индюков, уток и кур. Но ровно в 10 утра место обитания благородной птицы меняется. Служитель храма уносит чёрного красавца поплавать в пруду.

Этого лебедя иркутскому храму Казанской иконы Божьей матери подарила одна прихожанка. Необычен он не только для Сибири. Родина чёрных лебедей — Австралия. Обитает он ещё в Новой Зеландии и на острове Тасмания. И вот теперь полюбоваться им можно и в Иркутске.

— Три раза в день мы с 10 до 11, с 2 до 3 и с 6 до 7 на час его запускаем. Он себя здесь очень хорошо, комфортно чувствует. Ему это очень нравится, — говорит староста храма Казанской иконы Божьей матери Александр Алфёров.

Прихожане от нового обитателя тоже в восторге. Многие сюда приходят с детьми. Поэтому мы в храме даже решили устроить контактный зоопарк. При этом зверей поселили не просто в клетки. Для них соорудили водопады и домики-укрытия из камней.

В зоопарке при храме у посетителей есть возможность пообщаться с животными — потрогать их, погладить, покормить и даже подержать на ручках.

Ягнята, песцы, норки, зайцы и целая стая декоративных птиц — от породистых голубей до цесарок. О контактном зоопарке, а вход в него бесплатный, ещё мало кто знает. Поэтому пока здесь больше туристов, которые приходят на экскурсию в старинный иркутский храм.

— В первый раз увидела, что здесь животные какие-то появились. Птицы здесь были всегда — голуби, утки. Я видела часто. А песец чтобы, норка, овечки — в первый раз вижу. Очень здорово, потому что много детей ходит в храм, — говорит жительница Иркутска Надежда Меновщикова.

На новом месте лебедь хорошо освоился. И в храме даже подумывают найти ему пару, но не чёрного, а белого лебедя.

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