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11:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

История с первоклассниками Екатеринбурга получила судебную перспективу

Горобраз готовится к защите.

Судье Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Александре Грудновой предстоит нелегкий процесс, к которому будет приковано внимание общественности. 20 июня она начнет предварительное судебное заседание по иску родителей маленьких екатеринбуржцев, не попавших в гимназию № 99.

Ранее «Уралинформбюро» подробно рассказывало о том, что в «английской» гимназии на Уралмаше 50 из 75 мест в трех первых классах заняли дети с временной пропиской. А оставшихся без парты 35 «местных» мальчиков и девочек глава департамента образования Екатерина Сибирцева запланировала пристроить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе № 136.

Руководство департамента утверждает, что при зачислении были соблюдены права всех претендентов — как «местных», так и «временщиков». Просто кому-то в ночь на 1 февраля 2017 года повезло больше в момент зависания сайта госуслуг, где велась электронная запись, и они пробились на заветные места.

Почти два десятка «местных» родителей с позицией горобраза не согласились и обратились с иском, требуя аннулировать результаты зачисления в гимназию № 99, поскольку у них не было объективной возможности подать заявления из-за сбоя работы сайта, которую обеспечивал Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком».

Один из истцов Алексей Усенко заявил «Уралинформбюро»: «Департамент образования предложил нам 136-ю школу, которая находится в трех кварталах от нашего дома с очень серьезными перекрестками, с оживленным движением. Плюс у нее один из самых низких рейтингов среди школ города. Качество образования оставляет желать лучшего. Я не собираюсь отдавать туда ребенка. Это предложение мы все коллективно отвергли. Мы, родители, не хотим, чтобы наши дети получали заведомо худшее образование, чем в 99-й».

Между тем, как стало известно агентству, парламент Свердловской области будет выходить в Госдуму РФ с инициативой законодательно гарантировать право первоочередного зачисления в первые классы тех, кто постоянно проживает в закрепленных за учебными заведениями микрорайонах.

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