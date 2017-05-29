Тестирование на агрессивность могут ввести для будущих водителей в Иркутской области

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) имени В. П. Сербского разрабатывают новый формат проверки россиян, желающих получить права. Это психологическое тестирование позволит выявить уровень агрессивности и враждебности будущего водителя. Психологи пришли к выводу, что профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП. Однако эксперты считают инициативу больше популистской и далекой от внедрения. Председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов заметил, что такое предложение непродуманно с точки зрения врачебной тайны, к которой будет относится подобное тестирование. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Известия».

По словам руководителя Института медико-психологической поддержки в Германии Томаса Вагнера, превышение скорости даже на 20 км/ч следует считать грубым нарушением.

«А если человек замечен в превышении скорости в пять и более раз — необходимо применять определенные меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения психики», — отметил специалист.

По его словам, часть таких водителей имеет проблемы с самоконтролем во всех сферах жизни, а не только на дороге, например, водитель может нарушать правила из-за стресса на работе. Только если водитель осознает, что именно стало причиной превышения скорости, он сможет изменить манеру езды.

Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН имени В. П. Сербского Дмитрий Калинкин пояснил, что сегодня закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. Такой «двойной барьер», по его мнению, помог бы лучше выявлять структуру нарушений психики — например, есть легкие, а есть выраженные отклонения. Также, по словам специалиста, психолог может выявить уровень агрессивности и враждебности у человека, а это позволило бы предотвратить массу аварий и нарушений.

Инициативу центра имени Сербского поддержали в профессиональной медицинской среде, а вот в сообществе автомобилистов отнеслись сдержанно.

«Кто будет тестировать и где мы найдем людей, чтобы покрыть всю страну? Люди хотят показать, что они работают, но если им задать вопрос о штате, кабинетах и т.д., на этом всё закончится. К безопасности на дорогах эта инициатива отношения не имеет», — сказал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.

По его мнению, гораздо более действенной мерой было бы тестирование тех, кто более одного раза попался на грубом нарушении, например не пропустил скорую помощь — по аналогии с «тестом на идиотизм» (Idiotentest), который практикуют в Германии.

Законодательная проработка и конечный результат важны для подобного рода инициатив, считает председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов. Он заметил, что в этом предложении не проработан момент, связанный с врачебной тайной.

— Нужно смотреть, как это будет прописано в законе и нормативных актах, поскольку многое у нас остается только инициативой. Нужно смотреть на конкретный результат, а не когда это пиарят. Потребность в этом есть, но как они планируют предусмотреть выявление таких водителей учитывая врачебную тайну? У нас проблема наркоманов за рулем еще не решена, — резюмировал Алексей Шабанов.

Помимо этого, эксперты говорят, что еще один этап при получении прав потребует не только трат бюджетных средств, но и создаст дополнительную почву для коррупции.