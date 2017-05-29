Окрестности Чуны и посёлка Октябрьского завалили отходами. Официальные свалки закрыты

Строительные отходы, бытовой мусор и настоящее море пластиковых пакетов и бутылок. Вот так выглядят окрестности Чуны и посёлка Октябрьского. За последние несколько лет вокруг этих населенных пунктов количество стихийных свалок выросло. В основном, они вдоль дорог. Мусор тут выбрасывают с проезжающих мимо машин.

По словам местных жителей, свалки привлекают к себе диких животных. Несколько лет назад здесь поселились двое взрослых медведей. За это время они принесли даже потомство.

Отходы в лес вывозят не только селяне, но и владельцы пилорам. Здесь кучи опилок и обзола. В жаркую погоду на свалках может начаться пожар. Такие примеры уже здесь были несколько дней назад. Залежи мусора не только в лесах, но и в самом Октябрьском. Коммунальщики убирают центральные улицы. А вот на окраинах стихийные свалки растут.

— От нас тоже, конечно, зависит. Вот если бы убирали, вывозили. А то каждый кто куда идёт, едет, то и вываливает где попало, — говорит жительница посёлка Октябрьского Татьяна Кузнецова.

По словам местных властей, одной из причин захламления леса и пустырей стало то, что прокуратура постановила закрыть в районе три официальные свалки. Причина — несоответствие требованиям. Например, полигон в Чуне отработал полвека, и теперь переполнен.

— Выработал свой ресурс. Он существует более 50 лет. И не соотвествует экологическим требованиям. Поэтому назрела необходимость строительства нового полигона, — говорит И. О. главы администрации Чунского района Алексей Емелин.