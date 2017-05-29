Из-за плановых работ часть жителей Калининграда останется без света

Прекращается подача электроэнергии по адресам: ул. Сусанина 1−5, 2−4, 13−31, 14, 29а, 29б, ул. Рассветная 8, 12, 18−24, ул. Минометная 1, 4, ул. Пулеметная 1−7, 2−10, 14−22, ул. Сенокосная 1−3, 3а, пер. Лучистый 2 (с 9:00 до 18:00); ул. Пулеметная 24−30, 27−29, 34−42, 35, ул. Георгиновая 2−4, 7, 11, 17, 18−24, ул. Билибина 9−27, 16−26, 36−42, ул. Горького 285, ул. Черноморская 1−3, 4−6, 7−13, 14−28, 19−25, 25а, ул. Поселковая 25, 25а, 25б, 27, 28−40, 31−33, 52−54, ул. Прицельная 1−7, 4, 8, 10а; ул. Украинская 1, ул. Сусанина 42, 48 (с 9:00 до 18:00); ул. Сусанина 68−76, 75−79, 78−82, 82а, 82б, 81−85, 87, 91−97, 101−105, ул. Владимирская 49, 56−1, 56−2, ул. Рассветная 34, ул. Мостовая 22, ул. Поселковая 64 (с 9:00 до 18:00); ул. Пирогова 13, 16−28 (с 9:00 до 17:30); ул. Горького 178−180, СНТ «Победа», ул. 2-я Большая Окружная 90; ул. Сусанина 36−38, 39−43, 44−58, 45−63, 47б, 47 В, 63а, 64, 71, 71б, 73, 73а, 73б, 73д, ул. Владимирская 13, 19, 20−26, 23−25, 34, 37, 39, ул. Билибина 1−7, 4−8, 8а, 9−11, ул. Рассветная 32−52, 56−58, 68; ул. Горького 285, ул. Горького 3-я Б. Окружная, ул. Северная 1−7, 4, 8−12, 13−15, 21−23 (с 9:00 до 18:00).

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будут снижены параметры подачи горячей воды в дома ул. Красносельская 18, 20, проспект Победы 82 (детсад № 53).

С 9:00 до 17:00 будут проведены ремонтные работы на 250-мм водоводе, в связи с чем перекрыта холодная вода в дома ул. Фрунзе 11−15, ул. Клиническая 21.