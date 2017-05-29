Воронежские спасатели устранят последствия паводка в Ставрополье
В Светлоград отправились 150 курсантов, 24 сотрудников МЧС и 7 машин.
В Светлоград отправились 150 курсантов, 24 сотрудников МЧС и 7 машин.
Аэромобильная группировка Воронежского института МЧС поучаствует в устранении последствий паводка в Светлограде Петровского района Ставропольского края, сообщила
Подтопление 377 домов, в которых живут 1,1 тыс. человек, произошло в Ставрополе
Всего к ликвидации последствий паводка привлекли более 3,3 тыс. человек и свыше 560 единиц техники. Среди них — более 2,4 тыс. спасателей и свыше 460 машин от МЧС России, в том числе, 3 вертолета.