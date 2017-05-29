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11:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели устранят последствия паводка в Ставрополье

В Светлоград отправились 150 курсантов, 24 сотрудников МЧС и 7 машин.

Аэромобильная группировка Воронежского института МЧС поучаствует в устранении последствий паводка в Светлограде Петровского района Ставропольского края, сообщила пресс-служба регуправления МЧС в понедельник, 29 мая. Среди них — 150 курсантов 4 курса, 25 сотрудников из числа постоянного состава и 7 единиц техники. Воронежские спасатели вошли в состав объединенной группировки МЧС России, задействованной в наиболее пострадавших районах. Личный состав разберет завалы, очистит дворы от обломков и откачает воду из домов.

Подтопление 377 домов, в которых живут 1,1 тыс. человек, произошло в Ставрополе из-за обильных осадков. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в десяти районах Ставропольского края. Отселили свыше 800 человек, среди которых 200 детей. Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям решила эвакуировать людей в ряде населенных пунктов Советского и Будденовского районов в понедельник, 29 мая.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекли более 3,3 тыс. человек и свыше 560 единиц техники. Среди них — более 2,4 тыс. спасателей и свыше 460 машин от МЧС России, в том числе, 3 вертолета.

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