Воронежские спасатели устранят последствия паводка в Ставрополье

Аэромобильная группировка Воронежского института МЧС поучаствует в устранении последствий паводка в Светлограде Петровского района Ставропольского края, сообщила пресс-служба регуправления МЧС в понедельник, 29 мая. Среди них — 150 курсантов 4 курса, 25 сотрудников из числа постоянного состава и 7 единиц техники. Воронежские спасатели вошли в состав объединенной группировки МЧС России, задействованной в наиболее пострадавших районах. Личный состав разберет завалы, очистит дворы от обломков и откачает воду из домов.

Подтопление 377 домов, в которых живут 1,1 тыс. человек, произошло в Ставрополе из-за обильных осадков. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в десяти районах Ставропольского края. Отселили свыше 800 человек, среди которых 200 детей. Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям решила эвакуировать людей в ряде населенных пунктов Советского и Будденовского районов в понедельник, 29 мая.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекли более 3,3 тыс. человек и свыше 560 единиц техники. Среди них — более 2,4 тыс. спасателей и свыше 460 машин от МЧС России, в том числе, 3 вертолета.