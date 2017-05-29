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12:16 (мск), источник: РБК

Путин объявил в России Десятилетие детства

Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018−2027 годов Десятилетием детства. В феврале об утверждении проекта «Десятилетие детства» просила премьер-министра Дмитрия Медведева спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

​"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012−2017 гг., постановляю объявить 2018−2027 года в Российской Федерации Десятилетием детства, — говорится в указе.

Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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С просьбой утвердить проект «Десятилетие детства» в феврале 2017 года обращалась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы внесли предложение об объявлении десятилетия детства в России, как одного из важных, приоритетных проектов, с тем, чтобы на долгосрочную перспективу определить направление этой деятельности. Я бы просила вас дать поручение, чтобы указ об утверждении такого важного, долгосрочного, приоритетного проекта был утвержден до 1 июня. Это было бы хорошим подарком к Международному дню защиты детей», — заявила Матвиенко на встрече Медведева с руководством Совета Федерации, сообщал «Интерфакс».

По словам Матвиенко, у Совфеда уже есть «наработки» по этому проекту. В соответствии с этой программой, правительство будет разрабатывать «конкретную программу мероприятий, посвященных детству», каждые три бюджетных года. ​

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