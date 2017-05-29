Путин объявил в России Десятилетие детства

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

​"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012−2017 гг., постановляю объявить 2018−2027 года в Российской Федерации Десятилетием детства, — говорится в указе.

Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.