В Перми подрядчики ремонтировали дороги под дождем и с топором
В интернете очевидцы опубликовали два видео дорожного ремонта на шоссе Космонавтов и Революции.
В интернете очевидцы опубликовали два видео дорожного ремонта на шоссе Космонавтов и Революции.
На видео, где подрядчики ремонтировали шоссе Космонавтов, видно, что рабочие укладывали асфальт в лужи, когда на улице шел дождь. Это было замечено на пересечении с улицей Столбовой.
Второе видео было сделано на Революции. Там рабочие топором убирали лишнюю дорожную разметку.