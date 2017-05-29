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12:17 (мск), источник: Новости Перми

В Перми подрядчики ремонтировали дороги под дождем и с топором

В интернете очевидцы опубликовали два видео дорожного ремонта на шоссе Космонавтов и Революции.

На видео, где подрядчики ремонтировали шоссе Космонавтов, видно, что рабочие укладывали асфальт в лужи, когда на улице шел дождь. Это было замечено на пересечении с улицей Столбовой.

Второе видео было сделано на Революции. Там рабочие топором убирали лишнюю дорожную разметку.


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