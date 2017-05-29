В Подмосковье построят татарский поселок

Все молодые татары смогут создать тут семьи и вырастить детей в исламском духе. По словам Ямалеева, для процветания нации необходимо наладить механизм общения и дружбы.

«Человек должен быть духовно богатым, а для этого необходимо исламское воспитание. Я всех призываю объединяться и дружить. Пусть пятикурсники обратятся к первокурсникам, а первокурсники — к школьникам. Если будет механизм общения и дружбы — наша нация будет процветать», — отметил координатор клуба «Штаб» татар Москвы.

На данный момент, по мнению Рустама Ямалеева, большое развитие идет в Домодедово. Во многих городах проводятся Сабантуи, но самый лучший праздник организуется в Домодедово. «В каждом городе должен работать культурный центр на примере города Бутово. Там и язык изучают, и учат основам ислама», — уточнил Р. Ямалеев.