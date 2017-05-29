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12:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Подмосковье построят татарский поселок

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Руководитель татарских общественников в Москве Рустам Ямалеев рассказал, что в Подмосковье планируется построить татарский поселок с татарской школой, клубом и садиком.

Все молодые татары смогут создать тут семьи и вырастить детей в исламском духе. По словам Ямалеева, для процветания нации необходимо наладить механизм общения и дружбы.

«Человек должен быть духовно богатым, а для этого необходимо исламское воспитание. Я всех призываю объединяться и дружить. Пусть пятикурсники обратятся к первокурсникам, а первокурсники — к школьникам. Если будет механизм общения и дружбы — наша нация будет процветать», — отметил координатор клуба «Штаб» татар Москвы.

На данный момент, по мнению Рустама Ямалеева, большое развитие идет в Домодедово. Во многих городах проводятся Сабантуи, но самый лучший праздник организуется в Домодедово. «В каждом городе должен работать культурный центр на примере города Бутово. Там и язык изучают, и учат основам ислама», — уточнил Р. Ямалеев.

Комментарии
1
Komp кamerad hac
)) Под Казанью тоже надо построить Русский посёлок по примеру "рублёвки", но со славянским уклоном жизни, изучением славянских вед, славянской истории и славянского языка ))
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