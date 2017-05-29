В Симферополе построят жилой дом для инвалидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май — РИА Новости (Крым). В Симферополе планируется строительство 72-квартирного жилого дома для людей с ограниченными возможностями.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май — РИА Новости (Крым). В Симферополе планируется строительство 72-квартирного жилого дома для людей с ограниченными возможностями.
Договор аренды земельного участка под строительство дома зарегистрирован в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, сообщает
Как уточнили в
«Это жилое здание, приспособленное для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. В городе подобных не так много. Поэтому таким проектам оказывается всесторонняя поддержка на разных уровнях, в том числе и в Госкомрегистре», — отметил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.