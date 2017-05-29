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12:36 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе построят жилой дом для инвалидов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май — РИА Новости (Крым). В Симферополе планируется строительство 72-квартирного жилого дома для людей с ограниченными возможностями.

Договор аренды земельного участка под строительство дома зарегистрирован в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров находится в муниципальной собственности и был выделен для строительства дома решением Симферопольского горсовета в 2014 году.

«Это жилое здание, приспособленное для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. В городе подобных не так много. Поэтому таким проектам оказывается всесторонняя поддержка на разных уровнях, в том числе и в Госкомрегистре», — отметил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.

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