В Домодедово ответили на сообщения о протестах пассажиров в терминале
В общей зоне аэровокзала Домодедово регистрация пассажиров всех авиакомпаний проходит в штатном режиме, скоплений народа «не наблюдается». Об этом заявил РБК
В общей зоне аэровокзала Домодедово регистрация пассажиров всех авиакомпаний проходит в штатном режиме, скоплений народа «не наблюдается». Об этом заявил РБК
Так он ответил на вопрос о протестах пассажиров в терминале аэропорта. О том, что пассажиры, недовольные задержками рейсов в аэропорту Домодедово, устроили протест, перекрыв часть коридора к стойке информации авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщал Life, ссылаясь на очевидцев. По их словам, часть пассажиров прождали вылета в стерильной зоне аэропорта более суток. «Очевидцы жалуются на перебои с питанием», — говорится в сообщении.
По данным Life, задержаны пять рейсов в Турцию и на Кипр. Один из самолетов компании находится в неисправном состоянии. Также сообщалось о смене дат следующих вылетов.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 12:03 мск, с опозданием в Турцию отправятся рейсы NN 9303 и NN 9101. Все три рейса принадлежат авиакомпании «ВИМ-авиа». Рейс NN 9101 должен был вылететь в 20.10 мск (в сервисе не указано, в какой день), а вылетел в Анталью 11.54 мск 29 мая. Рейс NN 9303 — должен был вылететь в 09.10 мск в аэропорт Даламан, но согласно данным сервиса, вылетит только в 16.10 мск. Также задерживается рейс NN 773 Москва —