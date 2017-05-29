В Домодедово ответили на сообщения о протестах пассажиров в терминале

Так он ответил на вопрос о протестах пассажиров в терминале аэропорта. О том, что пассажиры, недовольные задержками рейсов в аэропорту Домодедово, устроили протест, перекрыв часть коридора к стойке информации авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщал Life, ссылаясь на очевидцев. По их словам, часть пассажиров прождали вылета в стерильной зоне аэропорта более суток. «Очевидцы жалуются на перебои с питанием», — говорится в сообщении.

По данным Life, задержаны пять рейсов в Турцию и на Кипр. Один из самолетов компании находится в неисправном состоянии. Также сообщалось о смене дат следующих вылетов.