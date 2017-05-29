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12:35 (мск), источник: РБК

В Домодедово ответили на сообщения о протестах пассажиров в терминале

В общей зоне аэровокзала Домодедово регистрация пассажиров всех авиакомпаний проходит в штатном режиме, скоплений народа «не наблюдается». Об этом заявил РБК пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос о протестах пассажиров в терминале аэропорта. О том, что пассажиры, недовольные задержками рейсов в аэропорту Домодедово, устроили протест, перекрыв часть коридора к стойке информации авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщал Life, ссылаясь на очевидцев. По их словам, часть пассажиров прождали вылета в стерильной зоне аэропорта более суток. «Очевидцы жалуются на перебои с питанием», — говорится в сообщении.

По данным Life, задержаны пять рейсов в Турцию и на Кипр. Один из самолетов компании находится в неисправном состоянии. Также сообщалось о смене дат следующих вылетов.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 12:03 мск, с опозданием в Турцию отправятся рейсы NN 9303 и NN 9101. Все три рейса принадлежат авиакомпании «ВИМ-авиа». Рейс NN 9101 должен был вылететь в 20.10 мск (в сервисе не указано, в какой день), а вылетел в Анталью 11.54 мск 29 мая. Рейс NN 9303 — должен был вылететь в 09.10 мск в аэропорт Даламан, но согласно данным сервиса, вылетит только в 16.10 мск. Также задерживается рейс NN 773 Москва — Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 09.00 мск. Его вылет перенесли на 13.15 мск.

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