В Омске упростили процесс пополнения электронных проездных через банкоматы

Департамент транспорта облегчил жизнь омичам, которые пользуются электронными проездными билетами. Теперь счёт транспортной карты с определённым количеством поездок можно пополнить в любом банкомате «Сбербанка».

Напомним, что раньше для этой цели годились только банкоматы, оборудованные специальными устройствами для чтения для транспортных карт. Эти терминалы следовало поискать. К тому же они часто «не видели» транспортные карты, то есть не могли считать с них информацию. Сейчас прикладывать карту к терминалу не надо — достаточно просто ввести её номер.

Алгоритм пополнения прост: в главном меню выбрать опцию «Платежи и переводы». Затем последовательно переходите в разделы «Товары и услуги» → «Транспорт» → «Омск транспорт».

Дмитрий Солошенко, заместитель начальника отдела ИВЦ МП «ПассажирСервис»:

— Появится форма, где необходимо заполнить номер транспортной карты. Затем указать сумму пополнения. Для завершения платежа нужно подтвердить операцию оплаты по кнопке «ОПЛАТИТЬ». С банковской карты спишется указанное количество средств, при этом комиссия с пассажира не взимается.

Важный момент: средства на транспортную карту поступят только на следующий рабочий день после оплаты.

На безлимитные проездные билеты этот способ не распространяется. Он доступен только для проездных в пределах количества приобретённых поездок — для граждан, студентов, пенсионеров и школьников.