Глава Россельхознадзора раскритиковал ситуацию с бродячими собаками в Крыму

«Пока собаки (в Крыму) бродячие бегают — надо (местным органам ветеринарии — ред.) заниматься своим делом. Когда в прошлом году мы ехали рядом с центральной площадью в Симферополе, на этой площади стая собак занимается всякими, извините меня, безобразиями. Как специально что ли? Я попросил своего помощника снять это на телефон», — сказал Данкверт.

«Ветеринарная служба забрала федеральные полномочия, но вы свои хотя бы выполняйте. А если у вас как бегали бродячие животные, так и бегают, у вас распространение любых заболеваний может быть, включая бешенство», — сказал Данкверт.

В начале мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в соцсети, что в Севастополе собака покусала ее дочь, но все обошлось и медицинская помощь была оказана вовремя.