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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Глава Россельхознадзора раскритиковал ситуацию с бродячими собаками в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Местные крымские органы ветеринарии не справляются с переданными им полномочиями, в частности по купированию количества бродячих собак, число которых на улицах городов не уменьшается, сказал журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Источник: РИА "Новости"

«Пока собаки (в Крыму) бродячие бегают — надо (местным органам ветеринарии — ред.) заниматься своим делом. Когда в прошлом году мы ехали рядом с центральной площадью в Симферополе, на этой площади стая собак занимается всякими, извините меня, безобразиями. Как специально что ли? Я попросил своего помощника снять это на телефон», — сказал Данкверт.

Глава Россельхознадзора РФ считает, что полномочия республиканских органов власти в области ветеринарии выполняются недостаточно.

«Ветеринарная служба забрала федеральные полномочия, но вы свои хотя бы выполняйте. А если у вас как бегали бродячие животные, так и бегают, у вас распространение любых заболеваний может быть, включая бешенство», — сказал Данкверт.

В начале мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в соцсети, что в Севастополе собака покусала ее дочь, но все обошлось и медицинская помощь была оказана вовремя.

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