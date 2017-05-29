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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанка украла у выпускницы детского дома 700 000 рублей

Злоумышленница использовала услугу «Мобильный банк».

19-летняя жительница южной столицы перевела на свой счет все накопления своей подруги.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 19-летняя жительница Калтана, выпускница детского дома, отдыхала у знакомой в Новокузнецке, где девушки ходили в ночной клуб. Когда пострадавшая вернулась домой, она получила сообщение в социальной сети, в котором говорилось, что новокузнечанка сняла с её карты все накопления. Девушка запросила в банке выписку по счету и увидела, что ночью с её счета были списаны 700 000 рублей.

Подозреваемая 19-летняя новокузнечанка была задержана. Она призналась в преступлении и пояснила, что просила у подруги взаймы, но та отказалась. Тогда она незаметно взяла телефон подруги в ночном клубе и с помощью мобильного банка перевела все деньги на свой счет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице может грозить до 6 лет лишения свободы.

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