Новокузнечанка украла у выпускницы детского дома 700 000 рублей
Злоумышленница использовала услугу «Мобильный банк».
Злоумышленница использовала услугу «Мобильный банк».
19-летняя жительница южной столицы перевела на свой счет все накопления своей подруги.
По информации
Подозреваемая 19-летняя новокузнечанка была задержана. Она призналась в преступлении и пояснила, что просила у подруги взаймы, но та отказалась. Тогда она незаметно взяла телефон подруги в ночном клубе и с помощью мобильного банка перевела все деньги на свой счет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице может грозить до 6 лет лишения свободы.