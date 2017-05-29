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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Усманов объявил конкурс на создание пародий на его видеоспоры с Навальным

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов объявил творческий конкурс на создание пародий, роликов и карикатур на тему его видеобращений к оппозиционеру Алексею Навальному, среди призов — iPhone 7Plus, следует из информации, размещенной на странице бизнесмена в «ВКонтакте».

Свое первое видеообращение Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства к Навальному.

Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).

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«Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети. Уверен, что это творчество, даже будучи острым и нелицеприятным, не должно превращаться в откровенную ложь. С этим согласно большинство думающих людей. Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», — пишет Усманов.

Бизнесмен сообщил, что примеры такого творчества будет размещать на своей странице в «Вконтакте» и раз в неделю будет премировать автора наиболее удачного творения. Победитель получит iPhone 7Plus, майку с мемом и автографом Усманова.

На этой неделе миллиардер выбрал ролик с отрывком из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по роману Михаила Булгакова. Именно с героем этого произведения — Шариковым — Усманов сравнил Навального в одном из своих видеообращений.

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