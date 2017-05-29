Стала известна программа сочинского Всемирного фестиваля молодежи
На подготовительной встрече в
На подготовительной встрече в
Одной из основных задач программы фестиваля стала совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, формулировка ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением.
Также разработана спортивная программа фестиваля. Участникам будет предложено сдать нормы ГТО, пройти недельный курс обучения воркауту, принять участие в интерактивных зонах акробатического
Помимо этого, в программе запланированы открытые коллективные тренировки,
Планируется, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.