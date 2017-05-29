Стала известна программа сочинского Всемирного фестиваля молодежи

Одной из основных задач программы фестиваля стала совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, формулировка ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением.

Также разработана спортивная программа фестиваля. Участникам будет предложено сдать нормы ГТО, пройти недельный курс обучения воркауту, принять участие в интерактивных зонах акробатического рок-н-ролла с опытными спортсменами и инструкторами и посетить ралли-марафон «Шёлковый путь».

Помимо этого, в программе запланированы открытые коллективные тренировки, мастер-классы, лекции, товарищеские матчи и игры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Планируется, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.