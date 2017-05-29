В Казань съедутся самые быстрые мотогонщики страны

Соревнования пройдут в таких классах, как «Superbike», «Supersport», «Superbike EVO», «Supersport EVO», «Stock 1000/600». Также на трассе состоится женский заезд и гонка в любительском классе «Stock Open».

Трасса «KazanRing Canyon» интересна своим расположением — это старый песчаный карьер, перепады высот на котором достигают 30 метров. Изменения высот — очень мощный генератор адреналина для любителей и новичков мотоспорта, а для профессионалов — возможность показать невероятную скорость.

Гонки пройдут 3 июня, сообщают организаторы.