Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Макрон рассказал о своем отношении к Путину и России
Названо средство против пищевого запоя
Как будут изымать единственное жилье должников?
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Один вид «Петра Великого» «отрезвил» моряков НАТО – СМИ
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казань съедутся самые быстрые мотогонщики страны

(Город Казань KZN.RU, 29 мая). В Казани пройдет II этап российского супербайка-2017. Лучшие мотогонщики страны сразятся за призовые места на быстрой и техничной трассе «KazanRing Canyon».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Соревнования пройдут в таких классах, как «Superbike», «Supersport», «Superbike EVO», «Supersport EVO», «Stock 1000/600». Также на трассе состоится женский заезд и гонка в любительском классе «Stock Open».

Трасса «KazanRing Canyon» интересна своим расположением — это старый песчаный карьер, перепады высот на котором достигают 30 метров. Изменения высот — очень мощный генератор адреналина для любителей и новичков мотоспорта, а для профессионалов — возможность показать невероятную скорость.

Гонки пройдут 3 июня, сообщают организаторы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Средневековыми боями и огненным шоу отметили в Свияжске «Ночь в музее»
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Источник: Совфед одобрил кандидатуру Небензи постпредом при ООН
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге Актер прибыл в Россию, чтобы «познакомиться поближе с жителями, культурой, традициями» и снять несколько сцен из фильма «Сибирь»
Недвижимость
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Застройщик предложил пожить в его новостройке за зарплату
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь