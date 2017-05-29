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15:28 (мск), источник: Обозреватель

В соцсети показали, куда дели голову снесенного в Киеве Ленина

Автор арт-идеи — депутат Киевсовета Юрий Дидовец.

Голову из памятника Ленину, который был снесен в 2013 году в Киеве, превратили в арт-объект.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в соцсети Facebook столичная журналистка Ирина Ромалийская.

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«Помните памятник Ленину на Бессарабской площади? Теперь “вождь мирового пролетариата” выглядит так», — прокомментировала фото Ромалийская.

По словам журналистки, автор арт-идеи — депутат Киевсовета Юрий Дидовец. Как видно на фото, из головы Ленина сделали огромного паука.

Как писал «Обозреватель», ночью 10 мая в центре Киева неизвестные сорвали часть растений с инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильйо на постаменте бывшего памятника Ленину.

Позже инсталляцию восстановили, опять покрыв постамент живыми растениями розмарина и мяты.

Уличные камеры видеонаблюдения в центре Киева зафиксировали вандалов.

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