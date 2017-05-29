В соцсети показали, куда дели голову снесенного в Киеве Ленина
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Голову из памятника Ленину, который был снесен в 2013 году в Киеве, превратили в
Соответствующее фото опубликовала на своей странице в соцсети Facebook столичная журналистка Ирина Ромалийская.
«Помните памятник Ленину на Бессарабской площади? Теперь “вождь мирового пролетариата” выглядит так», — прокомментировала фото Ромалийская.
По словам журналистки, автор
Как писал «Обозреватель», ночью 10 мая в центре Киева неизвестные сорвали часть растений с инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильйо на постаменте бывшего памятника Ленину.
Позже инсталляцию восстановили, опять покрыв постамент живыми растениями розмарина и мяты.
Уличные камеры видеонаблюдения в центре Киева зафиксировали вандалов.