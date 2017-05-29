Покупательница вернула 7 млн рублей за некачественно построенную квартиру

В суд обратилась жительница региона, которая приобрела двухкомнатную квартиру площадью 80 кв. м. у компании «Трансгруз». Часть затрат была ей оплачена за счет личных средств, часть за счет банковского кредита. При передаче объекта недвижимости покупательница обнаружила, что жилое помещение не соответствует техническим требованиям, строительство объекта выполнено некачественно, имеет ряд существенных строительных недоделок, устранение которых невозможно без значительных расходов и затрат времени. В частности, в ванной, туалете и на кухне не работала вентиляция. В комнате часть стеклопакетов имела заполнение из металла, вместо светопрозрачных конструкций.

Она потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные средства вместе с процентами на обслуживание кредита. В результате судом были удовлетворены ее требования и взысканы с ООО «Трансгруз» в пользу покупательницы 7,3 млн руб., из которых 6 млн руб. направлены на погашение банковского кредита. Кроме того, частично удовлетворены исковые требования покупательницы квартиры по компенсации морального вреда — 6 тыс. руб. вместо запрашиваемых 200 тыс. руб. И взыскан штраф в размере 404 тыс. руб. за несоблюдение ответчиком в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.