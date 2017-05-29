Природа превратила мусор на пляже во Владивостоке в драгоценности

Стеклянный залив образовался благодаря предусмотрительной природе, которая исправила «ошибки» человека: опасные осколки от разбитых бутылок, фарфора и плитки были отполированы в течение десятилетий и превратились в достопримечательность.
По словам профессора Петра Бровко, пляж привлекает толпы туристов каждое лето, и если остановить загрязнение стеклом, он исчезнет навсегда через два десятилетия, отчасти из-за охотников за сувенирами.
Бровко и его команда изучили 500 стеклянных «камней» из черного вулканического песка, а также цветные «экземпляры». Оказалось, что пляж хранит «останки» светских времен — галька получилась из осколков бутылок из-под вина, водки, молока и промышленной посуды, передает Siberian Times.