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15:09 (мск), источник: Моя Планета

Природа превратила мусор на пляже во Владивостоке в драгоценности

Тысячи стеклянных бутылок, оказавшихся благодаря людям в море, превратились в цветную «гальку» на берегу скалистого пляжа в Уссурийском заливе (Дальний Восток). Однако уже через 20 лет сверкающие всеми цветами радуги драгоценности исчезнут, предупреждают экологи.

Стеклянный залив образовался благодаря предусмотрительной природе, которая исправила «ошибки» человека: опасные осколки от разбитых бутылок, фарфора и плитки были отполированы в течение десятилетий и превратились в достопримечательность.

По словам профессора Петра Бровко, пляж привлекает толпы туристов каждое лето, и если остановить загрязнение стеклом, он исчезнет навсегда через два десятилетия, отчасти из-за охотников за сувенирами.

Бровко и его команда изучили 500 стеклянных «камней» из черного вулканического песка, а также цветные «экземпляры». Оказалось, что пляж хранит «останки» светских времен — галька получилась из осколков бутылок из-под вина, водки, молока и промышленной посуды, передает Siberian Times.

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