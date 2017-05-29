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15:39 (мск), источник: РБК

Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Школьников обяжут сдавать иностранный язык в рамках Единого государственного экзамена с 2022 года, рассказала министр образования Ольга Васильева. С 2020 года предложение протестируют на регионах.

Источник: РИА "Новости"

Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом единого госэкзамена, который школьники должны сдавать для получения аттестата.

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Об этом в рамках заседания Ситуационно-информационного центра (СИЦ) Рособрнадзора сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

«В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной. А с 2020 года она пойдет у нас в штатном режиме по нескольким регионам, как пилот», — рассказала министр, передает корреспондент РБК.

Васильева также напомнила, что в 2017 году Минобрнауки убрало тестовые части во всех предметах кроме иностранного языка. «Страна медленно, но верно готовится к ЕГЭ по иностранному языку», — добавила она.

Таким образом, иностранный язык в 2022 году станет четвертым обязательным предметом для аттестации. Ранее, 18 мая, Васильева сообщила, что история станет обязательным предметом ЕГЭ с 2020 года. Пока что, на 2017 год, обязательными предметами являются только русский язык и математика.

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