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15:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Гостевые маршруты Челябинска пройдут по 27 улицам

В Челябинске обсуждают концепцию гостевых маршрутов города. Они пройдут по 27 основным улицам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу гордумы.

В документе будут прописаны требования к их внешнему виду, благоустройству и содержанию. При этом челябинские депутаты заверили, что снос многочисленных торговых точек не планируется.

«С одной стороны, очень важно привести гостевые маршруты в цивилизованный вид. С другой — нельзя забывать, что ларьки и киоски — это тот самый малый бизнес, который мы обязаны поддерживать и способствовать его развитию, а уж никак не мешать своими непродуманными решениями», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александр Вышегородцев.

Сейчас проект разрабатывает городское управление архитектуры. Направить его в гордумы для обсуждения намерены в конце июня.

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