Гостевые маршруты Челябинска пройдут по 27 улицам
В Челябинске обсуждают концепцию гостевых маршрутов города. Они пройдут по 27 основным улицам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В Челябинске обсуждают концепцию гостевых маршрутов города. Они пройдут по 27 основным улицам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В документе будут прописаны требования к их внешнему виду, благоустройству и содержанию. При этом челябинские депутаты заверили, что снос многочисленных торговых точек не планируется.
«С одной стороны, очень важно привести гостевые маршруты в цивилизованный вид. С другой — нельзя забывать, что ларьки и киоски — это тот самый малый бизнес, который мы обязаны поддерживать и способствовать его развитию, а уж никак не мешать своими непродуманными решениями», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александр Вышегородцев.
Сейчас проект разрабатывает городское управление архитектуры. Направить его в гордумы для обсуждения намерены в конце июня.