Гостевые маршруты Челябинска пройдут по 27 улицам

В документе будут прописаны требования к их внешнему виду, благоустройству и содержанию. При этом челябинские депутаты заверили, что снос многочисленных торговых точек не планируется.

«С одной стороны, очень важно привести гостевые маршруты в цивилизованный вид. С другой — нельзя забывать, что ларьки и киоски — это тот самый малый бизнес, который мы обязаны поддерживать и способствовать его развитию, а уж никак не мешать своими непродуманными решениями», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александр Вышегородцев.

Сейчас проект разрабатывает городское управление архитектуры. Направить его в гордумы для обсуждения намерены в конце июня.