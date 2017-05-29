Фигура в натуральную величину Виктора Цоя появится в Алматы

«На легендарной улице Мукана Тулебаева, где снимались последние кадры “Иглы” (фильм режиссера Рашида Нугманова, главную роль в котором сыграл Виктор Цой — прим.авт.), будет установлена малая форма — фигура Виктора Цоя в натуральную величину. Одно из культовых мест Алматы получит свою малую архитектурную форму. Если все получится хорошо, то где-то к сентябрю будет открыта. Для туризма это хорошо, потому что у него много поклонников на всей огромной шестой части суши», — сообщил президент Национальной академии кинематографических искусств и наук Рашид Нугманов в ходе пресс-коференции в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что в Лондоне планируется провести фестиваль, где будут показаны три картины Р. Нугманова. Среди них «Йя-хха», в работе над которой принимал участие Виктор Цой, и две версии фильма «Игла».