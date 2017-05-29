Фотограф четыре года сидел в реке ради снимка бобра

Фотография евразийского бобра, плывущего по Луаре (Франция) с тополиной веткой в зубах, было опубликовано в журнале bioGraphic. Многие фотографировали бобров в воде, но именно этот снимок оказался самым необычным.

Кроме того, для фотографа Луи-Мари Преа работа по выслеживанию животного была архитяжелой, отмечает Gizmodo.

«Каждый вечер, одетый в снаряжение для подводного плавания, он лежал неподвижно в русле реки в течение двух-трех часов. Наконец, однажды вечером его терпение окупилось. Он как раз погрузился в воду и расположился, когда увидел взрослого бобра, возвращающегося со свежей тополиной веткой к троим детенышам», — кратко рассказывает историю снимка bioGraphic.

Популяция евразийского бобра была довольно широко распространена до того, как пришли люди и стали охотиться за этим животным из-за его шкуры, мяса и кастореума, также известного как «бобровая струя» и используемого в медицине.

По данным Международного союза охраны природы, к началу XX века осталось около 1200 особей. Однако меры по сохранению евразийского бобра привели к возрождению популяции.