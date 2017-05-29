Фотограф четыре года сидел в реке ради снимка бобра
Хотите узнать, что такое настойчивость? Каждый вечер в течение четырех лет фотограф часами сидел в реке ради подводного снимка бобра.
Хотите узнать, что такое настойчивость? Каждый вечер в течение четырех лет фотограф часами сидел в реке ради подводного снимка бобра.
Фотография евразийского бобра, плывущего по Луаре (Франция) с тополиной веткой в зубах, было опубликовано в журнале bioGraphic. Многие фотографировали бобров в воде, но именно этот снимок оказался самым необычным.
Кроме того, для фотографа
«Каждый вечер, одетый в снаряжение для подводного плавания, он лежал неподвижно в русле реки в течение
Популяция евразийского бобра была довольно широко распространена до того, как пришли люди и стали охотиться за этим животным
По данным Международного союза охраны природы, к началу XX века осталось около 1200 особей. Однако меры по сохранению евразийского бобра привели к возрождению популяции.