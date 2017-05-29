Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
МИД РФ пообещал взаимный ответ на действия Эстонии
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Названо средство против пищевого запоя
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
16:18 (мск), источник: Моя Планета

Фотограф четыре года сидел в реке ради снимка бобра

Хотите узнать, что такое настойчивость? Каждый вечер в течение четырех лет фотограф часами сидел в реке ради подводного снимка бобра.

Фотография евразийского бобра, плывущего по Луаре (Франция) с тополиной веткой в зубах, было опубликовано в журнале bioGraphic. Многие фотографировали бобров в воде, но именно этот снимок оказался самым необычным.

Кроме того, для фотографа Луи-Мари Преа работа по выслеживанию животного была архитяжелой, отмечает Gizmodo.

Читайте также
Не успевший похудеть к лету бобр застрял в заборе

«Каждый вечер, одетый в снаряжение для подводного плавания, он лежал неподвижно в русле реки в течение двух-трех часов. Наконец, однажды вечером его терпение окупилось. Он как раз погрузился в воду и расположился, когда увидел взрослого бобра, возвращающегося со свежей тополиной веткой к троим детенышам», — кратко рассказывает историю снимка bioGraphic.

Популяция евразийского бобра была довольно широко распространена до того, как пришли люди и стали охотиться за этим животным из-за его шкуры, мяса и кастореума, также известного как «бобровая струя» и используемого в медицине.

По данным Международного союза охраны природы, к началу XX века осталось около 1200 особей. Однако меры по сохранению евразийского бобра привели к возрождению популяции.

Комментарии
1
Alex Heavy
А бобьёр-то видно к свадьбе готовится :-)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Путин и Макрон проводят свою первую встречу
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь