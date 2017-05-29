В Самарской филармонии рассказали о летних концертах

1 июня в 19:00 пройдет вечер, посвященный дню рождения А. С. Пушкина. Поэму «Полтава» читает актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Шакуров, партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Павел Назаров.

6 июня в 18:00 стартует Седьмая музыкальная детская академия стран СНГ под патронажем народного артиста РФ Юрия Башмета. Играют учащиеся и педагоги Академии; академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков. Концерт ведет Ирина Цыганова.

8 июня в 19:00 пройдет концерт «Звезды не гаснут». Песни из репертуара кумиров — Евгения Мартынова и Валентины Толкуновой — исполнят золотой тенор России Евгений Южин; лауреат международных конкурсов Юлия Снежина; академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков. Концерт ведет Ирина Цыганова.

14 июня в 19:00 в филармонии выступит Оренбургский государственный академический русский народный хор с программой «Над раздольной степью…», руководитель хора — народный артист РФ Владимир Позднеев.

15 июня в 19:00 в спектакле «Шестикрылая Серафима» сыграют актеры Виктория Тарасова, Андрей Чадов, Филипп Бледный, Илья Бледный, Валерий Николаев, Александр Наумов, Анатолий Смиранин.

22 июня в 19:00 пройдет концерт к 25-летию партнерства «Самара — Штутгарт». Администрация Самары, Германский центр в Самаре, продюсерский центр МАРЛЕН представляют звезду европейских мюзиклов Кевина Тарта (Германия), а также академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; дирижер — лауреат Всероссийских конкурсов, главный дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев. Концерт ведет Ирина Цыганова.

В программе хиты из мюзиклов «Человек из Ламанчи», «Отверженные», «Бал вампиров», «Шахматы», песни из к/ф «Джеймс Бонд», «Троя» и другие.

27 июня в 19:00 в спектакле «Свободная пара» сыграют Мария Аронова и Борис Щербаков.

28 июня в 19:00 пройдет концерт «Блюз из Нового Орлеана» CHUCKY C & CLEARLY BLUE (США). В концерте участвуют Чарльз Элам III (вокал, саксофон); Дерек Даббс (фортепиано, клавишные); Першинг Уэллс (гитара); Крис Северин (контрабас); Даг Белоут (ударные). В программе американские популярные мелодии и песни из репертуара Фрэнка Синатры, Рея Чарльза, Тома Уэйтса, Отиса Рэддинга, Элтона Джона, Тины Тернер и других.

29 июня в 19:00 на сцене филармонии покажут «Хануму» с Натальей Бочкаревой, Юлией Рутберг, Анатолием Васильевым, Гурам Баблишвили, Антониной Венедиктовой, Максимом Коноваловым, Сергеем Рубеко, Ольгой Арнтгольц, Александром Носиком, Ольгой Волковой и другими.

6 июля в 20:00 на концерте гитара + орган «В эпоху великого Вивальди» прозвучат сочинения А. Вивальди, И. С. Баха, И. Л. Кребса, С. Л. Вайса. Исполнители: заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган); лауреат международных конкурсов, профессор Евгений Финтельштейн (гитара). Концерт ведет Ирина Цыганова.

10 июля в 19:00 пройдет концерт «Песни Старой Гаваны» — музыкальная прогулка по Старой Гаване, где звучат сальса, румба и ча-ча-ча. Исполнители: Уилли Кей (Уильям Борхес Идальго) — вокал, Куба; Орестес Гонсалес Рикардо (клавишные, Куба); Данило Морейра (гитара-трес, Куба); Олег Улеев (гитара); Артём Мелёшкин (контрабас); Норлан Матюрель (перкуссия, Куба).

12 июля в 19:00 филармония закроет сезон. В этот вечер выступят финалист четвертого сезона телепроекта канала «Культура» «Большая опера-2016» Тигран Оганян (тенор, Армения); академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков. Концерт ведет Ирина Цыганова. В программе — увертюры и арии из опер В. А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ф. Легара, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и других.

29 августа в 19:00 филармония приглашает на концерт к 75-летию со дня рождения Муслима Магомаева «Ты — моя мелодия…». В программе: песни и арии из опер русских и зарубежных композиторов из репертуара Магомаева. Исполнители: победитель I Международного конкурса вокалистов им. М. Магомаева, лауреат международных конкурсов, солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков (баритон); победитель II Международного конкурса вокалистов им. М. Магомаева, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Государственного академического Большого театра России Сергей Плюснин (баритон); академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии; художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков. Концерт ведет Ирина Цыганова.