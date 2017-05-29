В Казани ифтары проводятся в 46 мечетях города

Желающие накормить нуждающихся в священный месяц Рамадан могут обратиться к имамам и организовать ифтар, оплатив продукты питания.

Полный перечень мечетей размещен на сайте Духовного управления мусульман РТ.

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан наступил 27 мая. В этот месяц верующие в течение всего светлого времени суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, принимая пищу лишь после захода солнца. V Республиканский ифтар состоится 15 июня в Казанской академии тенниса. Планируется, что в массовом разговении примут участие 10 тыс. мусульман.