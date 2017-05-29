Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Самбурская резко высказалась в адрес редакторов "Пусть говорят"
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
16:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ифтары проводятся в 46 мечетях города

(Город Казань KZN.RU, 29 мая). В Казани ифтары (разговение во время поста) проводятся в 46 мечетях города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Желающие накормить нуждающихся в священный месяц Рамадан могут обратиться к имамам и организовать ифтар, оплатив продукты питания.

Полный перечень мечетей размещен на сайте Духовного управления мусульман РТ.

Напомним, священный для мусульман месяц Рамадан наступил 27 мая. В этот месяц верующие в течение всего светлого времени суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, принимая пищу лишь после захода солнца. V Республиканский ифтар состоится 15 июня в Казанской академии тенниса. Планируется, что в массовом разговении примут участие 10 тыс. мусульман.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Татарстане создадут фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Путин и Макрон проводят свою первую встречу
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» по делу о госизмене
Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь