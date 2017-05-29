Рождаемость в Воронеже повысилась на 14,5% за 4 года

Рождаемость в Воронеже увеличилась на 14,5% с 2013 года, сообщила руководитель управления экономики города Татьяна Дьяченко на рабочем совещании в мэрии в понедельник, 29 мая. Если в 2013 году естественный прирост населения составил 11,1 тыс. человек, то в 2016 — 12,7 тыс. человек.

По словам Татьяны Дьяченко, численность постоянного населения Воронежа составила 1,04 млн горожан на 1 января 2017. Число жителей увеличилось на 36 тыс. человек и на 3,6% с 2013 года.

Смертность в Воронеже сократилась в 3,3 раза. Естественная убыль снизилась с 1,7 тыс. человек в 2013 году до 535 человек в 2016 году.

Ранее мэр Александр Гусев сообщил депутатам гордумы, что число воронежцев увеличилось на 7,4 тыс. человек с начала 2016 года. По словам главы города, численность населения выросла за счет притока мигрантов.