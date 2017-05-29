Птенцы огарей появились в «Аптекарском огороде»
Красные утки прилетают в сад ранней весной и гнездятся на крышах высоких зданий.
Красные утки прилетают в сад ранней весной и гнездятся на крышах высоких зданий.
Четверо птенцов красных уток, или огарей, появились в «Аптекарском огороде», сообщает
Иногда днем в окружении посетителей огари понимают, что вороны не решаются подойти близко, и спят по очереди. В это время главное не пугать птиц и сдерживать желание детей погладить уточку.
Красные утки прилетают в сад ранней весной и гнездятся на крышах высоких зданий. В этом году первая пара появилась в начале марта.