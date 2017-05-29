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16:57 (мск), источник: РБК - Украина

Кобзон приехал в Луганск с концертом и осудил коллег, которые не хотят петь в «ЛНР»

Российский певец Иосиф Кобзон, который имеет паспорт «ДНР», приехал в Луганск с концертом.

Исполнитель сообщил, что санкции его не пугают, и он намерен и в будущем приезжать с концертами в Донецк и Луганск. Об этом сообщает Vlasti.net.

«Я удивлен моим коллегам, которые, испугавшись санкций, не хотят приезжать сюда. Им Майами ближе, чем Донбасс. Я же считаю, что долг, особенно если это моя родина, я родился на этой земле, быть с теми людьми, которые находятся в сложных, экстремальных ситуациях. Я думаю, что я могу сделать и как могу выступить, чтобы поблагодарить этих мужественных людей», — сказал Кобзон.

Напомним, что Иосифу Кобзону СБУ запретило въезд на территорию Украины.

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