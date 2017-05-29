Раненого лося обнаружили в микрорайоне Юбилейном в Иркутске

Раненый лось был обнаружен во дворе жилого дома в микрорайоне Юбилейном в Иркутске сегодня, 29 мая. Обессилевшее животное было доставлено в ветеринарную клинику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Жители нашли лося рано утром около дома № 98 в Юбилейном. Вызвали нас. Пришлось ехать на грузовике и с бригадой из шести человек, потому что лось весил около 200 кг. У него оказался раздроблен сустав задней правой ноги. Операция длилась почти три часа. От наркоза зверь отошел, но состояние тяжелое, постепенно ухудшается. Он очень долго бежал. Видимо, в город его выгнали собаки. Остановился только тогда, когда попал ногой в какую-то ловушку. Случаев положительного исхода при таком состоянии практически нет. Препараты, к сожалению, здесь бессильны. Все, что можно использовать в данной ситуации, он получает. Увы, мы не волшебники, — прокомментировала совладелица Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

По ее словам, шансы спасти животное тают с каждым часом.