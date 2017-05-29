Раненого лося обнаружили в микрорайоне Юбилейном в Иркутске
Животное доставили в ветклинику.
Животное доставили в ветклинику.
Раненый лось был обнаружен во дворе жилого дома в микрорайоне Юбилейном в Иркутске сегодня, 29 мая. Обессилевшее животное было доставлено в ветеринарную клинику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Жители нашли лося рано утром около дома № 98 в Юбилейном. Вызвали нас. Пришлось ехать на грузовике и с бригадой из шести человек, потому что лось весил около 200 кг. У него оказался раздроблен сустав задней правой ноги. Операция длилась почти три часа. От наркоза зверь отошел, но состояние тяжелое, постепенно ухудшается. Он очень долго бежал. Видимо, в город его выгнали собаки. Остановился только тогда, когда попал ногой в
По ее словам, шансы спасти животное тают с каждым часом.